Oekraïners troosten en verder helemaal niks meer doen

1 sep. 2023 - 12:36

De Oekraïners doen het zelf, met of zonder steun. Ze doen het effectiever met. Het is niet zo dat je dat land onder de voet kunt lopen. Zelfs een (niet realistische) totale overwinning brengt de Russen alleen maar ellende in de vorm van dode collaborateurs en dode Russen. De apocalyptische nachtmerrie die een bezetting van Oekraïne heet, is de ergste uitkomst voor beide landen. Veel beter is de huidige situatie waarin de Russen langzaam maar zeker hun tanks verliezen, daarna hun artillerie, elitetroepen en uiteindelijk zelfs degradatie van de luchtmacht, op de de-facto grenzen. En ze moeten nog meer dan een vol jaar voordat er EVENTUEEL een republikein een einde maakt aan de steun voor Oekraïne. Aangezien de EU geen republikeinen heeft en wel Polen en Tsjechen etc. die boos op de grond spugen als ze het over Russen hebben, zal er altijd wel een stroom aan steun blijven bestaan. En wie denkt dat de rasputitsa of winter een einde gaat maken aan de oorlogshandelingen... uhhh KEN je ook Oekraïners? Is daar één bij die het over opgeven heeft?