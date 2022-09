Oekraïners bewijzen: Nederland is nog lang niet vol Opinie • 18-03-2022 • leestijd 4 minuten • 2291 keer bekeken • bewaren

Qua huisvesting breken er voor alle asielgerechtigden zonniger tijden aan.

De Oekraïense vluchtelingen hebben het nu al bewezen: Nederland is nog lang niet vol. Overal leveren de veiligheidsregio's inspanningen om ze goed onder te brengen. Vrijdagochtend wist burgemeester John Jorritsma van Eindhoven al in Goedemorgen Nederland te melden dat de woningcorporaties van Oost-Brabant vast 250 woningen voor hen hadden gereserveerd. Een nieuw maar bij nader inzien overbodig gebouw van de Rabo wordt omgekat tot semi-permanent verblijf. Wat twee maanden terug nog tot protestdemonstraties had geleid, wordt nu met applaus begroet.

Marieke Blom, hoofdeconome van de ING, gaf in hetzelfde programma een leuke tip: mensen in een grote woning zouden een gedeelte daarvan kunnen verhuren als antwoord op de gestegen energieprijzen. Inderdaad: Nu we stuk voor stuk een periode van verarming tegemoet gaan, moeten we op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten, vooral burgers met een kleine portemonnee. Verhuur kamers en knoop zo de eindjes aan elkaar. Dat deden voor de tweede wereldoorlog weduwes ook: zij toverden hun huizen om tot pensions. Daar zijn leuke kostuumfilms over te vinden, bijvoorbeeld op Netflix Etoile du Nordmet in de hoofdrollen Simone Signoret en Philippe Noiret.

Nood breekt wet, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als in ons dagelijks leven. Goede raad uit de dagen van de Duitse bezetting: breng alles snel aan de kook met het deksel op de pan, zet het gas dan zo laag mogelijk. Kies voor gerechten die weinig kooktijd vergen. Word een keukenprinses met rauwkost. Maak een hooikist. Mijd de badkuip. Douche kort. Breng dat ook Uw pensiongasten bij. Zij helpen zo mee hun huur betaalbaar te houden. Kijk nog eens naar zo'n film en bedenk hoe gezellig het kan zijn, met zijn allen aan tafel en U aan het hoofd.

Er is de afgelopen jaren nog wel eens gemokt over het feit dat de veiligheidsregio's tot het uitbreken van de oorlog in Oekraïne helemaal niet zo gastvrij waren en probeerden het aantal hen toegewezen asielgerechtigden zo laag mogelijk te houden. Onder meer met een beroep op de woningnood. Ook buurten reageerden zuinig zodra men vernam dat er een asielzoekersboot aan de kade kwam te liggen.

Als argument daarvoor wordt door sommigen aangevoerd dat Oekraïners op ons lijken: met andere woorden: hun huid is blank en niet zwart of getint. Onder de gevluchte moeders bevinden zich naar verhouding veel blondines. Van het eerste moment af stonden al vrijgezelle heren klaar om hun woning met deze oorlogsslachtoffers te delen. Dat komt omdat men in hun kringen vrouwen uit de Oekraïne vooral kent als postorderbruiden, die volgens de vele ontmoetingssites geen vooroordelen koesteren over een iets groter leeftijdsverschil tussen man en vrouw. Het internet blijft zulke heren in hun verwachtingen stijven, oorlog of niet. Vroeger lazen zij ook nog dat Oekraïense vrouwen zich niet lieten besmetten door het virus van het feminisme. Tegenwoordig worden ze – zo leert een klein rondgang – vooral als ijverige home makers gepresenteerd, die ook in de zaak graag een handje toesteken.

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel zit er al bovenop. Zo worden de Oekraïners aan alle kanten met zorg omgeven en tijdig voor misbruik door kwaadwilligen behoed.

Komt dat echt omdat ze op ons lijken? Wie dat beweert, heeft bij het winkelen niet goed om zich heen gekeken. De bevolkingssamenstelling is niet meer die van 1950. Als het gaat om op "ons" lijken kwalificeren Aziaten, Afrikanen en mensen afkomstig uit het Midden-Oosten net zo goed. Er zijn immers genoeg Nederlanders die er net zo uit zien. Qua huisvesting breken er voor alle asielgerechtigden zonniger dagen aan. Dat kan niet anders nu alles zo aan het schuiven is geraakt en iemand van de ING Bank vluchtelingen al als verdienmodel heeft gedefinieerd in moeilijke tijden. Wij zijn een veelkleurig volk geworden maar wel Nederlanders gebleven: als er wat aan je te verdienen valt, blijf je welkom, ook als het nieuwtje eraf is. Wij Nederlanders van nu lijken op mensen uit de hele wereld. Wij gaan bergen verzetten. Wir schaffen das. Wij zijn een bijzonder land. In de Gouden Eeuw dachten ze hier massaal dat God een bijzondere bedoeling had met Nederland en er zijn nog wel mensen die daarvan overtuigd zijn. We zijn het uitverkoren volk van het nieuwe Testament! Wie weet is dat wel zo: anders waren we dezer dagen niet zo hartverwarmend met zijn allen. Nogmaals: alle mensen, van waar ook ter wereld, zij lijken op ons.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.