Oekraïne zegeviert op Eurovisie Songfestival, Zelenski droomt van volgende editie in Marioepol

Frontman Oleh Psiuk, die zijn raps in Kalush Orchestra mengt met folkloristische elementen, noemde het zaterdagnacht na afloop een belangrijke overwinning. „We hebben hier onderstreept dat de Oekraïense cultuur springlevend is”, zei hij. Het is de derde keer dat Oekraïne het Eurovisie Songfestival wint – zangeres Jamala won in 2016. Psiuk sprak de wens uit dat Oekraïne het festival volgend jaar kan organiseren. De European Broadcasting Union (EBU) onderzoekt die mogelijkheid. Verschillende landen hebben hun hulp al geboden. President Volodymyr Zelensky liet via Instagram weten er alles aan te doen om Eurovisie te kunnen ontvangen in Marioepol. „Vrij, vredig en hersteld.”