Oekraïne woest op paus Franciscus die vindt dat ze zich maar aan Rusland moeten overgeven

Oekraïne doet er volgens de paus goed aan om zich over te geven aan Rusland. Dat heeft de leider van de Katholieke Kerk gezegd in een interview met de Zwitserse televisie. "Het is een kwestie van standpunt. Maar ik denk dat de sterkere kant degene is die de situatie erkent, die aan het volk denkt, die de moed heeft de witte vlag te hijsen om te onderhandelen."

De uitspraak van de paus Franciscus heeft tot woede en onbegrip geleid, niet in de laatste plaats in Oekraïne zelf.“Onze vlag is geel en blauw. Dit is de vlag waaronder wij leven, sterven en zal zegevieren. We zullen nooit een andere vlag hijs”, liet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, zondag op sociale media weten. Ook riep Kuleba Franciscus op om “aan de kant van het goede” te staan en Rusland en Oekraïne niet “op één lijn te plaatsen en het ‘onderhandelingen’ te noemen”.