Oekraïne woest op Orban die droomt van Groot-Hongarije met daarin Oekraïens grondgebied

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft een voetbalwedstrijd bezocht met om zijn nek een sjaal met daarop een afbeelding van Groot-Hongarije. Een gebied dat behalve Hongarije ook delen van Oostenrijk, Slowakije, Roemenië, Kroatië, Servië en Oekraïne omvat. Dat laatste land heeft inmiddels de Hongaarse ambassadeur op het matje geroepen.

Orban grijpt graag terug naar het Verdrag van Trianon, wat in Hongaars-nationalistische kringen ook wel “de schande van Trianon” wordt genoemd. Dat verdrag is een van de vijf die in Versailles werden gesloten na afloop van de Eerste Wereldoorlog. In paleis Grand Trianon werd Duitsland-bondgenoot Hongarije gereduceerd tot 29 procent van zijn toenmalige grondgebied. De verloren gebieden zijn stukken grond waarop overwegend geen etnische Hongaren woonden en waarop de nieuwe grondeigenaren aanspraak maakten.

Dat Orban nu openlijk het idee van een Groot-Hongarije uitdraagt, is in elk geval in Oekraïne dat al onder aanval ligt van Rusland verkeerd gevallen. “Het promoten van revisionistische ideeën in Hongarije draagt niet bij aan de ontwikkeling van de Oekraïens-Hongaarse betrekkingen en is niet in overeenstemming met de beginselen van het Europese beleid,” laat het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het land eist excuses van Orban en een verklaring waarin duidelijk wordt gemaakt dat Hongarije geen Oekraïens grondgebied ambieert.

Die excuses en verklaring laten als het aan Orban ligt op zich wachten. In een reactie heeft hij laten weten: “Voetbal is geen politiek. Zie geen dingen die er niet zijn. Het Hongaarse nationale team is van alle Hongaren, waar ze ook wonen.”