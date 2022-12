Oekraïne wil oorlogsmisdadiger Rusland uit VN knikkeren en vetorecht in Veiligheidsraad ontnemen

“We hebben een simpele vraag: heeft Rusland het recht om een permanent lid van de VN Veiligheidsraad te blijven en om überhaupt deel uit te maken van de Verenigde Naties? Ons overtuigde antwoord daarop is, nee, dat hebben ze niet.” Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba in een tv-toespraak op zondag 25 december. Maandag diende de Oekraïense regering het verzoek tot verwijdering van Rusland officieel in bij de VN.

Volgens Oekraïne is het niet langer een taboe om de machtige rol van Rusland op het wereldtoneel in twijfel te trekken, sinds dat land een invasieoorlog tegen Oekraïne startte in februari van dit jaar. Volgens Kuleba wordt er in het openbaar nog te weinig gesproken over het verder beperken van de Russische invloed, maar wordt er achter de schermen in VN-kringen wel al over nagedacht. Volgens Oekraïne moet elk middel worden aangegrepen om ervoor te zorgen dat Rusland geen bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid meer kan zijn.