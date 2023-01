Oekraïne vraagt Nederland om F-16-straaljagers

Het Oekraïense ministerie van Defensie voert via Twitter de druk op Nederland op om ook F16-straaljagers te leveren. “Jullie weten dat we die F-16’s zeer zouden waarderen”, schrijft het ministerie bij een gelikt filmpje waarin de Nederlandse strijd tegen het water wordt verbonden aan de Oekraïense strijd tegen de Russische agressie.

Het is bovendien van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met Oekraïne, meent GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. “Als we F-16's zouden leveren, moeten we de piloten ook zo snel mogelijk trainen - het is niet zomaar een vliegtuig. Daarnaast heeft de F-16 een grote reikwijdte en kan men hiermee ook in Rusland actief aanvallen. Met dit soort langeafstandwapens moeten we serieus kijken naar de risico's die daaraan vastzitten.”