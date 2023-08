Oekraïne voert succesvolle drone-aanval uit op Russische marinehaven, groot oorlogsschip uitgeschakeld

Oekraïense drones hebben vrijdag het 112 meter lange Russische oorlogsschip Olenegorski Gornjak zo zwaar beschadigd dat het slagzij maakt. Volgens de Oekraïense inlichtingendienst is het schip, dat dient voor het transport van troepen en militair materieel, niet meer in staat aan de oorlog deel te nemen. Rusland beweert dat er twee drones zijn neergehaald die geen schade hebben aangericht. De aanval die plaatsvond bij Zwarte Zeehaven Novorossiejsk is een nieuwe door drones veroorzaakte nederlaag voor de Russen op eigen grondgebied. Eerder deze week al waren er drone-aanvallen op hoofdstad Moskou.