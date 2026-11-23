Oekraïne valt Russische schepen in Middellandse Zee aan Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 291 keer bekeken • Bewaren

De oorlog die Rusland begonenn is tegen Oekraïne breidt zich steeds meer buiten de grenzen uit. Oekraïne, dat steeds meer in de steek gelaten wordt door de VS, valt nu ook Russische doelen aan buiten de betrokken landen. Voor de kust van Libië bij de havenstad Benghazi is een Russisch marineschip tot zinken gebracht. Ook een vrachtschip dat volgens Oekraïne wapens vervoert werd aangevallen.

In een postig op Instagram verklaart de Oekraïense president Zelenskyi:

Een voorbeeldige Oekraïense operatie als reactie op de oorlog van Rusland. Ik dank de strijders van de Veiligheidsdienst van Oekraïne en al onze Oekraïense defensiestrijdkrachten die hebben deelgenomen aan de uitvoering van deze taken. Gisteren en vandaag heb ik gedetailleerde briefings ontvangen over het verloop van de operatie; de ​​doelen die we hadden gesteld, zijn behaald.

Dit alles vond plaats voor de kust van Libië. Onze strijders zetten zeven in Oekraïne geproduceerde maritieme drones in. Ondanks alle pogingen van de vijand om de aanval af te slaan, werd de Russische korvet 'Merkury' tot zinken gebracht. Het is een van hun nieuwste schepen, dat in 2023 – tijdens de grootschalige oorlog – in dienst werd gesteld. Samen met de korvet werd ook een gevechtshelikopter van het type Ka-27 vernietigd. Ons tweede doelwit was het Russische vrachtschip 'MV Angara', dat door de vijand werd gebruikt voor het transport van wapens. Resultaat: doel geraakt.

Wij zetten onze operaties in de betreffende wateren voort. Wij reageren op de Russische agressie. Wij ontwikkelen Oekraïense wapens. Glorie aan Oekraïne!

Een dag eerder werd een Russisch vrachtschip in de Oostzee aangevallen, vermoedelijk ook door Oekraïne. Rusland heeft de afgelopen tijd de aanvallen op onder meer burgerdoelen in Oekraïne zwaar opgevoerd.

Ondertussen verklaarde de Amerikaanse president Trump de Russische agressor en massamoordenaar Poetin tot vriend in een post op social media.