Oekraïne stapt over op groene energie vanwege oorlog

Klimaat, schone lucht, volksgezondheid: er zijn tal van goede redenen om af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. In Oekraïne blijkt er sinds de Russische invasie nog een belangrijk argument om over te stappen op hernieuwbare energie, schrijft Mo.be: groene energie is goedkoper en betrouwbaarder.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat een energieneutraal ziekenhuis dat is uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp, beter kan doordraaien dan een hospitaal dat voor de stroomvoorziening nog volledig afhankelijk is van het stroomnet. “Ongeacht de situatie op het energienet kunnen we onafgebroken voortwerken. Dat is geen luxe in oorlogstijden”, aldus de ziekenhuisdirecteur. Over het andere ziekenhuis zegt ze:

“Tijdens black-outs draait het op noodgeneratoren waardoor een deel van het personeel zich daar dan mee bezig moet houden. Daarnaast slurpt de kostprijs voor diesel een groot deel van het budget op. De kosten voor nutsvoorzieningen van ons hospitaal liggen twee keer lager. Energieonafhankelijkheid is niet alleen betrouwbaarder, maar ook goedkoper.”

Poetins troepen voeren al sinds het begin van de oorlog aanvallen uit op de Oekraïense energievoorziening. Als de stroom uitvalt, kunnen mensen nu naar het ziekenhuis met zonnepanelen om hun telefoon op te laden of om een kop warme thee te halen.

Ook de Oekraïense regering ziet het belang van de energietransitie. In 2030 zal de hoeveelheid stroom afkomstig uit hernieuwbare bronnen ruimschoots zijn verdubbeld in vergelijking met nu. Het decentrale karakter van energieopwekking via zon en wind zorgt ervoor dat de energievoorziening minder kwetsbaar is voor Russische aanvallen.

“Met de plaatsing van zonnepanelen of batterijparken proberen de Oekraïners hun energiesysteem weerbaarder te maken voor Russische aanvallen. In tegenstelling tot gas- of kerncentrales werkt hernieuwbare energie gedecentraliseerd. (…) Momenteel vinden er in Oekraïne enkele grootschalige projecten plaats, maar de meerderheid is kleinschaliger van aard. Toch kwam er volgens de nationale zonne-energievereniging van Oekraïne vorig jaar in totaal 1,5 gigawatt aan zonne-energie bij. In de regio’s Kiev en Dnipropetrovsk verschenen er zes grote batterijparken die, wanneer de andere bevoorrading platligt, samen rond de 200 megawatt kunnen leveren. Maar uit vrees voor raketaanvallen wordt de exacte locatie ervan niet bekend gemaakt.”