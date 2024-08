Oekraïne slaat met gedoneerde F-16's voor het eerst Russische raketaanval af

Nederland levert Oekraïne 20 afgedankte F-16's waarvan er inmiddels 10 in het land zouden zijn gearriveerd. Dat de jachtvliegtuigen zouden worden ingezet om het land te beschermen tegen Russische raketaanvallen was ook de verwachting. De NOS meldde eerder deze maand :

Oud-luchtmachtofficier Patrick Bolder, nu defensieanalist, heeft wel een idee over hoe en waar de F-16's worden ingezet. Ze zullen zich vooral bezig gaan houden met luchtverdediging om de Oekraïense steden te beveiligen, verwacht hij. "Ze gaan jagen op Russische kruisraketten. Daar kunnen ze zich mooi achter manoeuvreren", legt Bolder uit. Het voordeel van deze taak is dat de F-16's deze missies boven "relatief veilig" eigen grondgebied kunnen uitvoeren, aldus Bolder. De Russen hebben een sterke luchtverdediging, met name aan het front in het oosten. "De Oekraïners kunnen niet te veel risico nemen. Ook omdat ze nog niet zoveel piloten hebben."