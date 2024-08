Oekraïne rukt verder op in Rusland en vernietigt voor Kremlin belangrijke brug

"Weer een brug minder", schreef de Oekraïense luchtmachtchef Mykola Olesjtsjoek op Telegram. Hij deelde luchtbeelden waarop de explosie te zien is. Het zou gaan om een brug over de rivier Sejm die in de buurt ligt van het dorp Zvannoje, op zo'n 15 kilometer van de landsgrens. Volgens Olesjtsjoek wordt met precisieaanvallen geprobeerd de "logistieke capaciteiten van de vijand" te ondermijnen. Oekraïne maakte eerder bekend ook al een andere brug over de Sejm te hebben opgeblazen. Ook de Russen bevestigen de aanval en zeggen dat deze is uitgevoerd met HIMARS-raketten, geleverd door de Verenigde Staten.