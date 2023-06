Oekraïne-oorlog veroorzaakt golf aan diefstal van landbouwmachines

De statistieken laten een stijging van 300 procent zien in het aantal diefstallen gedurende het eerste kwartaal. Het meest gewild zijn graafmachines en dure GPS-eenheden, van wel 10.000 euro, waarmee effectiever landbouw kan worden bedreven. April was de ergste maand als het gaat om GPS-diefstal, aldus een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij. In de eerste maanden van het jaar is er voor meer dan een half miljoen euro gestolen. Gevreesd wordt voor het oogstseizoen als machines vaak onbeheerd op de akkers achterblijven.

In de eerste maanden van de oorlog roofde het Russische leger veel landbouwmachines in Oekraïne, waaronder geavanceerde trekkers van John Deere. Dat bedrijf maakte vervolgens de machines op afstand onklaar. Vorige maand nog waarschuwde de Britse politie haar Nederlandse collega's voor een truck die met een veerboot vertrokken was en onder meer vier gestolen graafmachines vervoerde. De bond van boeren waarschuwt leden dat het noodzakelijk is om anti-diefstal apparatuur te installeren in alle GPS-systemen.