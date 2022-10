Oekraïne koopt machine om mijnen te ruimen via crowdfunding

De zogeheten Armtrac 400 is een grote tractor met aan de voorkant een 10 meter lange schep, die ronddraaiende tanden heeft. Terwijl de machine naar voren beweegt, schept ze aarde op. Als ze gedurende dit proces een mijn of een ander explosief tegenkomt, laten de tanden van de tractor deze ontploffen. De ontmijningsmachine heeft een bestuurderstoel, maar kan ook op afstand bediend worden.

Volgens Sehriy Kru, hoofd van de noodhulpdienst van Oekraïne, maken experts elke dag tussen de 1000 en 1500 explosieven onschadelijk. ‘’Ten eerste zal de Armtrac 400 ons helpen de levens van burgers en de levens van reddingswerkers te redden die voortdurend het risico lopen om tijdens hun werk door mijnen te worden opgeblazen”, aldus Kru in een persbericht over de ontmijningsmachine.

Tientallen jaren kan munitie onder de grond blijven en exploderen op het moment dat erop gestaan wordt. Wereldwijd sterven of raken duizenden mensen per jaar verminkt door landmijnen die nog in de grond zitten. ‘Een jaar oorlog is gelijk aan tien jaar mijnopruiming’, laat commandant Oleksii Dokuchaev weten aan VICE. "Zelfs nu vinden we nog steeds munitie uit de Tweede Wereldoorlog, en in deze oorlog worden ze links en rechts geplant."