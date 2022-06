Oekraïense vluchtelingen uitgebuit in het Westland

Oekraïense vrouwen die bij Vreugdenhil Bulbs & Plants in het Westland werken worden uitgebuit. De vluchtelingen, die via het Poolse uitzendbureau Janpol aan het werk zijn gezet, hebben te maken met wurgcontracten. “Er staat onder meer dat werknemers bij een overtreding van de regels gedeporteerd kunnen worden naar Oekraïne”, verklaart Henry Stroek van vakbond CNV Vakmensen tegen RTL Nieuws .

“Er staan ook meerdere boetebepalingen in het contract. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een boete van vijfhonderd euro krijgen als ze met de Nederlandse plantenkwekerij contact opnemen over arbeidskwesties. Ook moeten werknemers twintig procent van hun maandsalaris inleveren als ze willen stoppen met werken vóór het einde van hun contract van drie maanden. Dus als Oekraïners dringend naar hun thuisland moeten, wordt een deel van het salaris ingehouden.”

De vrouwen zijn vanuit Oekraïne naar Polen gevlucht. Toen ze op zoek gingen naar werk, kwamen ze in handen van uitzendbureau Janpol, dat hen naar het Westland bracht. Hoewel ze al een maand in dienst zijn, krijgen ze hun eerste salaris pas over drie weken. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius roept minister van Sociale Zaken Karien van Gennip via Twitter op om in actie te komen tegen de uitbuiting van vluchtelingen.