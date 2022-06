Oekraïense vluchtelingen met heimwee keren terug, ondanks de oorlog

Een aangrijpende reportage van Nieuwsuur. Dertig Oekraïense vluchtelingen die in Nederland een veilig heenkomen hadden gezocht keren terug. Weliswaar is het gevaar van de oorlog verre van geweken maar iedereen heeft zo zijn redenen om het risico te nemen nu de Russische bezetter er niet in slaagt het land volledig in te nemen. Sommigen verlangen naar hun familie, naar hun huisdieren of gewoon naar het leven dat ze tot voor kort kenden. Ze vonden Nederland en zijn bewoners fijn - Nederlanders glimlachen veel, merkt er een op - maar het thuis lonkt. Met een touringcar reizen ze naar de Oekraïense grens, vervuld van verlangens en hoop maar ook vrees. Familieleden zijn omgekomen, bezittingen vernietigd. Niet iedereen slaagt er in ook daadwerkelijk thuis te komen. Sommige steden worden zo aangevallen door de Russische agressor dat de vluchtelingen toch nog langer geduld moeten hebben.