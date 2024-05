Oekraïense veiligheidsagenten wilden president Zelensky vermoorden

De SBU heeft “een netwerk van agenten ontmanteld” van de Russische veiligheidsdienst FSB dat “een aanslag voorbereidde op de Oekraïense president”, klinkt het in een verklaring. Een van de doelen was om militairen dicht bij de veiligheidsdienst van Zelensky te rekruteren om hem “te gijzelen en te vermoorden”. (...) “Maar weinig mensen wisten van onze speciale operatie, die ik zelf in goede banen leidde”, verklaart Vasyl Maliuk. “De terreuraanslag, bedoeld als ‘cadeautje’ voor Poetins inhuldiging, was een mislukking van de Russische geheime diensten. We mogen niet vergeten dat onze vijand sterk en ervaren is, en niet mag worden onderschat. We zullen blijven proactief werken om ervoor te zorgen dat elke verrader zijn verdiende straf krijgt.”