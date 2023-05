Oekraïense president Zelensky naar Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onderweg naar Nederland. Dat melden ingewijden tegenover persbureau ANP.

De NOS meldt: “Verplaatsingen van het Nederlandse regeringsvliegtuig suggereren inderdaad hoog bezoek uit Oekraïne. Het toestel is van een Pools vliegveld naar Helsinki in Finland gevlogen, waar Zelensky vandaag onverwachts opdook. Momenteel is het regeringsvliegtuig onderweg richting Nederland, zo blijkt uit openbare bronnen.”