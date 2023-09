Oekraïense mannen die de dienstplicht ontlopen schuilen in Nederland

19 sep. 2023 - 13:57

En die vrouwen dan? Het gaat me niet om het juridische antwoord: zoals in de meeste landen heeft Oekraine vermoedelijk geen dienstplicht voor vrouwen. Maar wat de vrouwen hier zeggen gaat wel uit van een heel traditioneel man-vrouwbeeld: de man strijdt aan het front, vrouwen mogen vluchten (en daar commentaar op leveren). Het verbaast me een beetje dat Joop! daar zo makkelijk in meegaat, ik had wel een kritische noot verwacht. In de Nederlandse wet is er (als de dienstplichtwet weer wordt geactiveerd) ook dienstplicht voor vrouwen. Het gaat me er niet om dat je vlucht of niet vlucht, ik verwelkom elke vluchteling, man of vrouw in dit verband. En ook elke reden. Maar als je iemand de maat neemt vanwege zijn vlucht, dat moet je goede redenen hebben. In dit geval is die reden alleen een heel traditionele visie over de rol van mannen mannen en vrouwen. Dat lijkt me achterhaald. Als je van mannen de dapperheid verwacht om daar te zijn, aan het front, dan mag je als vrouw ook van jezelf verwachten om vraagtekens te zetten bij je eigen vlucht. Hoor je dan wel hier? Niet heel Oekraine is een oorlogszone, en er is vast wel iets te doen voor vrouwen. Zelfs als je vindt dat een vrouw aan het front te kwetsbaar is, is er ongetwijfeld wel iets te doen achter het front of in de wapenindustrie. Put your money where your mouth is. En als je dat niet wil, hou dan ook je mond.