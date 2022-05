Oekraïense inlichtingenchef: 'Kracht van Russisch leger een fabel, oorlog eind dit jaar voorbij'

De oorlog met Rusland is voor het einde van het jaar voorbij. Dat heeft het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst voorspeld. Volgens generaal-majoor Kirilo Budanov wordt de kracht van Ruslands militaire apparaat enorm overschat en zal hun nederlaag al vanaf medio augustus zichtbaar worden.

Budanov wijst er tegenover het Britse Sky News op dat Rusland nu al dagelijks enorme verliezen te betreuren heeft. Iets wat voor het Westen wellicht ondenkbaar leek, maar dat is omdat ze Rusland overschatten, zegt Budanov:

‘Europa ziet Rusland als een groot gevaar. Ze zijn bang voor zijn agresssie. Maar wij vechten al acht jaar tegen Rusland en we kunnen met zekerheid zeggen dat de Russische kracht waar zoveel over geschreven wordt een mythe is. Ze zijn niet zijn sterk. Ze zijn een horde mensen met wapens.’