Oekraïense en Poolse Amerikanen kunnen beslissend zijn

Poetin zal meer dan blij zijn met zulke kiezers.

Sinds 2016 heeft Poetin van alles ondernomen om Trump in het Witte Huis te krijgen. Zo bleek reeds uit verschillende rapporten, bijvoorbeeld die van de tweepartijdige Senaatscommissie inlichtingen en die van special counsel Robert Mueller.

Terwijl Trump Rusland opriep om zich in de Amerikaanse verkiezingen te mengen, stalen Russische cyberoperatives ondermeer Democratische e-mails en bestanden en lekten die via WikiLeaks tijdens de laatste maanden van de presidentscampagne van 2016. Waarmee ze bijdroegen aan Hillary Clinton’s nederlaag, hoewel we nooit zullen weten in welke mate.

Zoals Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen dit hele jaar al hebben gewaarschuwd, knoeit het Kremlin voor de derde achtereenvolgende keer op allerlei manieren met een Amerikaanse presidentsverkiezing teneinde Trump te helpen en zijn opponent te beschadigen. Neem de op grote schaal gedeelde video waarin een betaalde acteur zich voordeed als het vermeende slachtoffer dat verlamd achterbleef na een vluchtmisdrijf waarbij Kamala Harris was betrokken. Of de deepfake audio waarin Barack Obama lijkt te suggereren dat Democraten opdracht gaven voor de moordaanslag op Trump in juli.

De opzienbarende primeur in het nieuwste boek van legendarisch journalist Bob Woodward dat Trump sinds zijn vertrek uit het Witte Huis misschien wel zeven keer met Poetin heeft gesproken, lijkt heel plausibel. Want Trump en Poetin zijn afhankelijk van elkaar, hun lot is met elkaar verweven. Trump moet opnieuw president worden om de verschillende tegen hem aangespannen strafzaken - zoals de federale vervolgingen van zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken en het achterhouden van geheime documenten - te laten verdagen of zelfs seponeren.

Poetin aan de andere kant heeft Trump nodig om de militaire hulp van de VS aan Oekraïne te doen beëindigen en van Kyiv vredesvoorwaarden af te dwingen. Gevraagd naar Woodward’s onthulling weigerde Trump te zeggen of hij sinds zijn vertrek uit het Witte Huis met Poetin had gesproken, terwijl hij benadrukte dat “het slim is zo ik dat heb gedaan.” Indien dat inderdaad het geval is, hebben kiezers dan niet het recht om te weten wat die twee hebben besproken? Helaas is het alweer oud nieuws, net als de geheime gesprekken tussen Elon Musk en Poetin. Zoals Trump-bondgenoot Steve Bannon ooit zei: “De echte oppositie is de media. En de manier om met hen af te rekenen is door de zone te overspoelen met shit.” En dus, hoewel er nog een paar honden blaffen, trekt de autocratische karavaan verder.

Neem Pennsylvania, dat 19 kiesmannen heeft - de meeste van de zeven beslissende battleground staten - en tussen de 100.000 en 200.000 burgers van Oekraïense afkomst telt en bovendien 800.000 Poolse Amerikanen. En die zijn even verdeeld over Harris en Trump als de algemene bevolking van de VS.

Eugene Luciw, voorzitter van de Philadelphia-afdeling van het Ukrainian Congress Committee of America, een onpartijdige belangengroep, schat dat 30 tot 40 procent van de Oekraïense Amerikanen in Pennsylvania nog steeds Trump steunt. “’Ik denk dat die Oekraïners hem zien als de sterke man, die uiteindelijk, ondanks zijn eigenaardigheden, in staat zou zijn om Poetin het hoofd te bieden - de zakenman die de deal zou kunnen maken,” zei Luciw tegen Washington Post-columnist Josh Rogin.

En hoewel Kamala Harris in haar debat met Trump stelde dat hij Oekraïne aan Poetin zou verronselen en dat Polen het volgende doelwit van Moskou zou zijn, en zij zich daarmee dus direct tot Poolse Amerikanen richtte, zullen velen van hen toch op Trump stemmen. Vooral de jongere generatie, die niet geeft om het lot van hun voorouderlijk vaderland: America First, zoals Politico meldde.