Oekraïense ambassade in Nederland ontvangt pakket met dierenogen

De ambassade van Oekraïne in Den Haag heeft een pakket met dierenogen ontvangen. Dat meldt de Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook andere Oekraïense ambassades en consulaten hebben zo'n pakket in ontvangst genomen.

De zendingen zijn in vloeistof gedoopt en bevatten dierenogen. Dat schrijft de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken op Facebook. De pakketten zouden ook bezorgd zijn bij de ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië en Italië en de consulaten in Napels, Krakau en de Tsjechische plaats Brno.