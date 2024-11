Oekraïens leger in gevecht met Noord-Koreaanse militairen, Zuid-Korea wil te hulp schieten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1584 keer bekeken • bewaren

Op last van de Russische heerser Vladimir Poetin worden er troepen uit Noord-Korea ingezet om het onafhankelijke Oekraïne op de knieën te dwingen en zich te schikken naar de wensen van Moskou. Als gevolg daarvan is het Oekraïense leger nu voor het eerst in gevecht geraakt met Noord-Koreaanse militairen. De Oekraïense soldaten troffen de Noord-Koreanen bij een gewapende confronatie in de grensregio Koersk, een gebied in Rusland dat eerder al deels is ingenomen door Oekraïne in een poging de Russische agressie te stuiten.

Noord-Korea heeft zowat 10.000 troepen naar Rusland gestuurd om mee te vechten tegen Oekraïne. Afgelopen vrijdag had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog gezegd dat zowat 8.000 Noord-Koreanen zich in Koersk zouden bevinden. In augustus slaagde Kiev er met een onverwacht tegenoffensief in om delen van die Russische regio in te nemen. Ondertussen rukken Russische troepen volgens Moskou verder op in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hekelde vrijdag dat de reactie van zijn westerse bondgenoten op de aanwezigheid van Noord-Koreaanse troepen in Rusland "zwaar onvoldoende" is. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte noemde de Noord-Koreaanse inzet wel een "aanzienlijke escalatie" in de oorlog.

In reactie op de inzet van Noord-Koreaanse troepen overweegt Zuid-Korea, dat op voet van oorlog verkeert met het Noorden, wapens te gaan leveren aan Oekraïne. Dat betekent een aanzienlijke verandering in de Koreaanse betrokkenheid bij de oorlog. Ook is er een wetswijziging voor nodig omdat het leveren van wapens aan conflictgebieden nu verboden is in Zuid-Korea. Burgers vrezen dat het conflict overslaat naar hun eigen grensgebied.