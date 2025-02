Ode aan de kringloopwinkel: 'de winkel met de sorry-spullen'

“De allereerste keer uit het AZC was een excursie naar de kringloopwinkel”, zegt Massih Hutak in De Nieuws BV. “Zo werd het echt genoemd, een excursie. Dit jongetje van inmiddels zeven jaar leerde net de taal en verwarde excursie met excuses en vroeg zich af in wat voor gaaf land ik wel niet was beland, waar er een winkel bestond voor sorry spullen. Dat werd toen mijn woord voor de kringloopwinkel: de winkel met de sorry spullen.”