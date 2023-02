'Obscene' recordwinst voor Shell, zonder extra belasting

De aandeelhouders van de Brits-Nederlandse oliegigant Shell profiteren ongekend van de oorlog in Oekraïne en de enorme lastenverlaging die dat met zich meebrengt voor burgers. De multinational heeft in 2022 een recordwinst geboekt van 38,4 miljard euro, oftewel meer dan 100 miljoen euro per dag, In de afgelopen 115 jaar werd er niet eerder zoveel winst geboekt. Dat is voor een belangrijk te danken aan het plunderen van de portemonnees van burgers.