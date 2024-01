Object of abject?

Twee maanden later wordt 1,1 miljoen dollar afgetikt voor een gouden horloge geveild met het intrigerende bijschrift; ‘Said to have belonged to Nazi leader Adolf Hitler’. Zogenaamde Hitleriana als hoogtepunt van deze veiling van nog veel meer Nazi-memorabilia. Op reguliere dagen kan de verzamelaar zijn hart ophalen met de aankoop van ‘geeëmailleerde tegels van de oven van Hitler’s Berghof’ en brokstukken marmer van diens Open Haard. Naar verluidt namen Amerikaanse militairen die brokstukken mee om ze daarna als asbakken (!) te verhandelen. Het aanbod is kortom onvoorstelbaar en overweldigend. Robert Harris die de vervalsingszaak rond de dagboeken van Hitler beschrijft in ‘Selling Hitler’ noemt in de zijlijn wat excessen. In Kansas drinkt een ambtenaar uit de punch bowl van Hitler, een huisarts in Chicago is de trotse eigenaar van Herman Wilhelm Göring’s met juwelen bezette jachtmes en in Arizona rijdt een handelaar in tweedehands auto’s rond in Eva Braun’s Mercedes. Onovertroffen echter is de Engelse superverzamelaar Kevin Wheatcroft die gedreven door een obsessieve verzamelzucht de grootste collectie van het Nazi-verleden ter wereld heeft opgebouwd. Eigenhandig rukte hij de stalen wijnrekken uit de Berghof en is hij in het bezit van Hitler’s uniformen, vele voertuigen, tanks en andere Nazi-unica. In man’s eigen woorden; “Ik wil dat de mensen deze spullen kunnen zien. Er is geen betere manier om zo de geschiedenis te begrijpen”. Een valide argument, maar of deze collectie in private handen dient te verkeren…en natuurlijk ook; Waar gaat fascinatie over in adoratie? Schrijnend voorval in deze was de diefstal van het smeedwerk boven de poort van Auschwitz. In 2010 sloopte een Zweed de beruchte woorden ‘Arbeit macht frei’ van de poort waarna het, in drie stukken gebroken, nog net door justitie werd teruggevonden alvorens het macabere ‘item’ in een collectie kon verdwijnen