Obama vertoont nog eens zijn zangkunsten

22 feb. 2012 - 9:36

Ik meen mij te herinneren dat Rutte afgelopen zomer op een of ander dance-festival was. Dat was toen uit den boze. Hij moest het land regeren. Nu wordt hem verweten dat hij geen "swingende chef" is? Ok. toegeven, het swingt een stuk lekkerder op BB King en Buddy Guy dan op een dance deuntje of op Gerard Joling maar ga niet zeuren dat Rutte geen "swingende chef" is.