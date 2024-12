Obama reikt Republikeinen de hand Actueel • 02-11-2010 • leestijd 3 minuten • 185 keer bekeken • bewaren

Democraten verliezen, maar behouden een nipte meerderheid in de Senaat

De Amerikaanse president Obama heeft de Republikeinse overwinnaars van de verkiezingen opgeroepen tot samenwerking. Hij verklaarde de verkiezingsuitslag vanuit de frustatie over het trage economische herstel en de werkloosheid en nodigde de Republikeinen uit om met voorstellen op dit gebied te komen. Zijn hervormingen op het gebied van de gezondheidszorg stelde hij niet ter discussie.

De Democratische Partij kreeg zoals verwacht een flinke tegenslag te verwerken. De winst van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden gaat het president Barack Obama lastig maken om zijn wetsvoorstellen er doorheen te krijgen. John Boehner zal de leiding in het Huis overnemen. Het scheppen van banen en de bezuinigingen zijn de belangrijkste punten van de Republikein.

Dinsdag gingen alle Amerikanen naar de stembus om te stemmen voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Volgens de verwachtingen zou de Democratische Partij van president Barack Obama verliezen.

Het belangrijkste thema bij de verkiezingen is de economie. Amerika heeft te maken met hoge werkloosheidcijfers en een instabiele huizenmarkt.

Ook werd er gestemd over andere functies en wetsvoorstellen. In Californië werd bijvoorbeeld gestemd over de legalisering van marihuana.

De Volkskrant schrijft:

Het grootste probleem waarmee Obama nu kampt, is dat hij onderweg veel van de kiezers is kwijtgeraakt die hem twee jaar geleden nog aan zijn historische overwinning hielpen. Het betreft hier vooral de gematigde onafhankelijken.

Veel Amerikanen zijn niet blij met Obama’s hervorming van het gezondheidsstelsel. Ze zien dit als inmenging van de federale overheid in de vrijheid van het individu.

In de Senaat gaat de strijd niet alleen tussen de Democraten en de Republikeinen, maar gaat het er ook om spannen tussen enkele Tea Party kandidaten, die de radicalere zwevende kiezers willen binnenslepen. Volgens de peilingen zullen de Democraten wel de meerderheid in de Senaat behouden, weliswaar met een marge van 59, meldt NOS

Een verlies bij de tussentijdse verkiezingen is voor zittende presidenten geen uitzondering. Haast alle presidenten hebben in het verleden bij hun eerste ‘midterms’ verloren. Zo verloor Ronald Reagan in 1982, maar werd in 1984 weer met overgrote meerderheid herkozen. In 1994 verloor Bill Clinton van de Republikeinen, onder leiding van Newt Gingrich, maar overwon Bob Dole in 1996 met gemak. De eerste uitslagen worden om 01.00 Nederlandse tijd verwacht.

Immigratiewetgeving

Als het de conservatieven lukt om zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid te krijgen, is de langverwachte hervorming van de immigratiewetgeving waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Dat schrijft mo.be dinsdag.

De Republikeinse partij wint veel aanhang om haar harde immigratiestandpunten. Alle leden van de Senaat zijn voor strengere grensbewaking. Sommigen willen ook dat illegale immigranten strenger worden berecht dan Amerikaanse staatsburgers wanneer zij een misdrijf begaan. De Republikeinse kandidaat in Arkansas wil zelfs een regel in de grondwet laten opnemen dat wie in Amerika geboren wordt, niet automatische een Amerikaans paspoort krijgt.

Ook het milieu- en klimaatsbeleid van Obama krijgt flinke klappen als de Republikeinen winnen. De LA Times schrijft dat hooggeplaatste Republikeinen een campagne beraden om milieuagentschap EPA onderuit te halen. Zij vinden dat de EPA hun macht misbruikt en met regelingen de economie schaadt.

Update 3 november

De eerste uitslag van de verkiezingen wijst op een winst van 58 zetels voor de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Ook nemen de Republikeinen in zeker tien staten het gouverneurschap van de democraten over.

Voor de Tea Party, die binnen korte termijn sterk groeide, is de verkiezingen succesvol. In Florida, Pennsylvania en Kentucky hebben kandidaten een zetel in de Senaat veroverd.