Obama oordeelt hard over schurkengedrag ICE en schaamteloze Trump

Barack Obama heeft in de podcast van de progressieve Brian Tyler Cohen voor het eerst gereageerd op Trumps video waarin hij en zijn echtgenote werden afgebeeld als apen. “Er is sprake van een soort clownshow op sociale media en televisie”, analyseerde Obama. “Wat opvalt is dat er geen schaamte meer lijkt te bestaan ​​onder mensen die vroeger vonden dat je een zekere mate van decorum, fatsoen en respect voor je functie moest hebben. Dat is verloren gegaan.”