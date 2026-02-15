Obama oordeelt hard over schurkengedrag ICE en schaamteloze Trump

Barack Obama heeft in de podcast van de progressieve Brian Tyler Cohen voor het eerst gereageerd op Trumps video waarin hij en zijn echtgenote werden afgebeeld als apen. “Er is sprake van een soort clownshow op sociale media en televisie”, analyseerde Obama. “Wat opvalt is dat er geen schaamte meer lijkt te bestaan onder mensen die vroeger vonden dat je een zekere mate van decorum, fatsoen en respect voor je functie moest hebben. Dat is verloren gegaan.”
Ook sprak de voormalige president zich in felle bewoordingen uit over ICE. Hij noemde het optreden van de Trump-gestapo in Minneapolis en St. Paul “ongekend” en sprak van “schurkengedrag” van de agenten. “ICE-agenten werden ingezet zonder duidelijke richtlijnen of training. Mensen werden uit hun huizen werden gehaald en vijfjarigen werden gebruikt om hun ouders in de val te lokken.”
