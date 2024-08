NVWA vertraagt aanpak slacht hoogdrachtige dieren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Smoezen, vertragingstactiek, vriendjespolitiek; alles komt weer voorbij.

Komt er dan toch een eind aan de slacht van hoogdrachtige dieren? Dat schreef ik ruim zeven jaar geleden. Dát was nog eens goed nieuws! Heel eerlijk: tot ik de beelden zag had ik geen weet van deze gruwelpraktijken. Zoals vaak dacht ik dat deze misdrijven aangepakt werden. Het vervoeren en slachten van bijvoorbeeld een hoogdrachtige koe, met een vrijwel voldragen kalf, is een misstand die je niet in de moderne tijd zou verwachten en zeker niet mag accepteren.

Ook staatssecretaris Van Dam was destijds van mening dat er een einde moest komen aan het slachten van hoogdrachtige dieren. In een brief die hij naar de Tweede Kamer stuurde, stond dat er een wettelijk verbod kwam voor varkens, paarden, runderen, geiten en schapen.

Tot op heden is het verboden om koeien te transporteren waarvan de dracht meer dan 90 procent is gevorderd. Om dat in perspectief te zien: een mensenbaby is levensvatbaar vanaf 6 maanden, dus vanaf ruim 60 procent van de zwangerschap. In het verlengde hiervan kan je stellen dat een kalfje ook veel eerder levensvatbaar is dan de wettelijke grens van 90 procent. Als een levensvatbaar kalfje uit de dode moederkoe gehaald wordt, stikt het jonge diertje. Deze doodstrijd kan wel 20 minuten duren.

Met de sector zou Van Dam afspraken maken om te voorkomen dat hoogdrachtige dieren naar het slachthuis gingen. En dat afspraken met de sector wederom tot niets leiden blijkt maar weer, toen ik de schokkende publicatie van de NVWA eind juli dit jaar las. Vorig jaar zijn maar liefst 114 keer vrijwel volgroeide kalfjes aangetroffen in koeien die geslacht werden. Daarbij ging het hier ook nog eens om steekproeven en alleen over dieren waarvan de draagtijd dus meer dan 8 maanden was. Jongere ongeboren, maar levensvatbare dieren zijn niet meegerekend. Ik word letterlijk misselijk als ik aan de lijdensweg van de moeders en hun ongeboren, maar voldragen nakomelingen denk.

Het stikken van deze tweeling kan wel 20 minuten geduurd hebben | Foto: Animals Today

In 2022 liet de NVWA weten dat de handhaving op deze gruwelijke misdrijven werd aangescherpt. Veehouders konden strafrechtelijk vervolgd worden wanneer zij een hoogdrachtig rund naar het slachthuis vervoerden. Alsof strafrechtelijke vervolging van dit misdrijf iets nieuws was. Ik heb langlopende contacten met klokkenluiders. Zij vertelden mij dat het functioneel parket van het Openbaar Ministerie in Zwolle deze misdrijven jaren eerder al met succes aanpakte. Het was grove mishandeling om runderen met een bijna voldragen kalf op transport te zetten en te laten slachten.

Daarna wilde de officier van justitie alle soortgelijke zaken aangeleverd hebben van de NVWA, om die ook strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Maar de toenmalige dierenwelzijnsteams, nu de afdeling Dier, die destijds het proces-verbaal voor het OM aanleverden kregen geen dossiers meer. Je zou kunnen denken dat er geen hoogdrachtige dieren meer waren aangevoerd, maar gezien de informatie die nu naar buiten komt was dat duidelijk niet het geval. Wat kan dan in vredesnaam de reden zijn om niets te doen?

En dan denk je dat het niet meer gekker kan worden, tot je in de recente verklaring van de NVWA leest dat strafrechtelijk vervolgen in de praktijk niet goed uitvoerbaar was. Hoezo niet???

“We hebben hier met interne en externe partijen zorgvuldig over gesproken. Dit heeft uiteindelijk tot het besluit geleid om te handhaven via het bestuursrecht. De uiteindelijke keuze voor een effectieve aanpak van deze overtredingen, heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Met als gevolg dat er op slachthuizen sinds 2022 weliswaar rapporten van bevindingen zijn geschreven voor het vervoeren van vermoedelijk hoogdrachtige runderen, maar dat deze nog niet zijn verwerkt.”

Transport en slacht van hoogdrachtige dieren is niet vervolgd door bureaucratie. Smoezen, vertragingstactiek, vriendjespolitiek; alles komt weer voorbij. Jaar in, jaar uit. De NVWA klinkt als een afgedraaide plaat die tot vervelends aan toe blijft hangen op hetzelfde punt. Daar luister je op den duur niet meer naar.

House of Animals gaat in tegenstelling tot de NVWA wél door totdat dit stopt! Dus ik ga een Woo-verzoek indienen. Maar het duurt meestal lang voordat je de juiste informatie krijgt. Daarom bij deze ook een oproep aan het OM, om de NVWA aan te sporen deze misdrijven met grote spoed strafrechtelijk aan te pakken! Veehouders die dit misdrijf op hun geweten hebben, zijn misdadigers schuldig aan ernstige dierenmishandeling. Daar staat inmiddels een gevangenisstraf op van maximaal 5 jaar. Als we daar een levenslang houdverbod aan toevoegen, dan moet je eens kijken hoeveel hoogdrachtige dieren er nog in het slachthuis eindigen.

Dit artikel verscheen eerder op animalstoday.nl