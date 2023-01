NVWA beschermt mishandelde en verwaarloosde dieren opnieuw niet Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

© Persfoto NVWA van verwaarloosde dieren

Wat ik aan het doen ben? Mij enorm aan het opwinden! Lees en huiver. Deze veehouder bewijst waarom we geen dag kunnen wachten een levenslang houdverbod te realiseren in Nederland voor notoire dierenmishandelaars.

Donderdag kwam er schokkend nieuws van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Bij een veehouder in het midden van het land zijn meer dan 70 ernstig verwaarloosde runderen in bewaring genomen. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt, valt te lezen in het nieuwsbericht van de toezichthouder. Het klinkt mooi, maar wacht even met juichen. Want waarom geen inbeslagname?

Veel runderen waren sterk vermagerd omdat ze niet de beschikking hadden over voer van goede kwaliteit. Diverse waterbakken lekten, waardoor het voer erg nat was. Verschillende dieren hadden niet de beschikking over een schone en droge ligplek, zoals ook op de bovenstaande persfoto te zien is. Inspecteurs troffen ook 2 dode runderen aan op het bedrijf.

Afschuwelijk en heel goed dat de dieren in bewaring zijn genomen. Maar wel met de kanttekening: waarom in bewaring en waarom geen inbeslagname? Dieren die in bewaring zijn genomen kunnen nog steeds terug naar de eigenaar. Dat lijkt mij hier natuurlijk geen optie. Nu niet, nooit meer. Maar dan lees ik verder:

“De NVWA heeft al langere tijd extra aandacht voor dit bedrijf. Het bedrijf staat namelijk onder verscherpt toezicht.”

Dat kan toch niet waar zijn? Wanneer je een dergelijke situatie aantreft als je voor het eerst een bedrijf ziet is dat al schokkend genoeg. Maar bij dit bedrijf zijn er dus blijkbaar eerder controles geweest. Dit was een herinspectie. Nou, ik kan je vertellen dat zo’n situatie als op de foto niet in een paar dagen is ontstaan. Dus ik maak mij boos over zo’n zogenaamd succesbericht, terwijl, als je erover nadenkt, het wederom iets zegt over deze handhavende instantie. Verscherpt toezicht betekent blijkbaar niet vaker inspecteren. Ik kan anders niet bedenken waarom de situatie zo erg kon worden voor die arme dieren.

En terwijl ik steeds bozer aan het worden ben word ik gebeld door een journalist van het Brabants Dagblad. Zij ontdekte dat het om een boer uit Well gaat waar WEER dieren in beslag zijn genomen. Deze veehouder blijkt al vele jaren in beeld vanwege slechte zorg voor zijn dieren. In 2018 werd hij zelfs in hoger beroep veroordeeld vanwege het verwaarlozen van runderen. Ook toen was er al sprake van eerdere overtredingen en dus kreeg de boer een taakstraf en ging gewoon vrolijk verder met het verwaarlozen van zijn dieren. Sterker nog: de journalist van het Brabants Dagblad belde vandaag opnieuw. Er staan alweer nieuwe koeien! Hoe is dit mogelijk??

Ik kan nu alleen nog maar denken: hoe vaak is de NVWA sinds de eerste constatering op bezoek geweest bij die boer en wat waren toen de bevindingen? Eigenlijk wil ik er niet aan denken wat er met de dieren is gebeurd die hier tussen 2018 en nu hebben moeten leven. Een Woo-verzoek zal het gaan uitwijzen.

En voor de inspecteurs en dierenartsen bij de NVWA die het niet meer zien zitten dit intense leed bij zich te moeten dragen zonder fatsoenlijk in te kunnen grijpen omdat ze worden tegen gehouden door het hogere management: je verhaal is veilig bij mij. Je bent niet alleen. Samen zijn we sterk!