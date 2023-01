Nucleaire sector spekt de Russische oorlogskas Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Terwijl het Westen de afhankelijkheid van gas en olie uit Rusland in een ram tempo heeft afgebouwd, werkt de nucleaire sector nog altijd nauw samen met het Russische staatsbedrijf Rosatom. Onder meer via de haven in Vlissingen wordt Russisch uranium geïmporteerd, meldt Laka, het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie.

Rosatom verwacht dat de export van uranium dit jaar met 15 procent zal stijgen. Met name de Verenigde Staten importeren meer verrijkt uranium uit Rusland. Ook de kerncentrale in Borssele is afhankelijk van Rusland. Eigenaar EPZ heeft een splijtstofcontract met de Framatome-fabriek in het Duitse Lingen die zijn uranium weer betrekt uit Rusland, stelt Laka.

Het Europees Parlement, Polen, Ierland en de Baltische staten hebben het afgelopen jaar aangedrongen op het beëindigen van de nucleaire samenwerking met Rusland. Vooralsnog is er nog geen enkele stap in die richting gezet. Met name Hongarije en Bulgarije verzetten zich tegen nucleaire sancties.

In 2021 betaalden EU-lidstaten 210 miljoen euro voor Russisch uranium. Daarbovenop ging er nog eens 245 miljoen euro naar Kazachstan, waar de uraniumwinning eveneens in handen is van Rosatom. Het Russische staatsbedrijf is daarmee goed voor zeker 40 procent van het uranium dat in Europa wordt gebruikt.

“Kernenergie zorgt zo voor heel wat extra dollars in de Russische oorlogskas”, concludeert Laka.