BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Nucleair verval zet door, WNISR rapport 2026 vandaag verschenen

Opinie
Vandaag
leestijd 2 minuten
ANP-565035408

Vandaag verscheen het World Nuclear Industry Status Report 2026. Belangrijkste conclusie over kernenergie wereldwijd: weinig nieuws, het nucleaire verval zet door. Het aandeel nucleair in de globale electriciteitsvoorziening daalde gestaag verder tot onder de 9 %. Weliswaar steeg het aantal kerncentrales en ook de hoeveel stroom die deze opwekten. Maar de vraag naar elektriciteit groeide nog harder. En dus daalt het aandeel.

De ontwikkeling van kernenergie goed te zien in bijgaande twee grafieken. Het hoogtepunt van kernenergie ligt inmiddels al weer 30 jaar achter ons. In 1996 leverden kerncentrales meer dan 17 % van de mondiale stroomvoorziening.

wnisr2026aandeel
wnisr2026aantal

Het aantal kerncentrales in aanbouw stijgt licht. Medio 2026 ging dat wereldwijd om 72 kerncentrales. Bij een gemiddelde bouwtijd van 10 a 15 jaar komen er dan jaarlijks 5 a 6 aan het grid. De elektriciteitsvraag groeit echter nog veel harder. Dus zal het aandeel kernenergie nog verder dalen.

wnisr2026nieuwbouw

Overigens is de helft van de nieuwbouw in China. Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Zo zou China volgebouwd worden met nieuwe kerncentrales. Kijk je goed naar de cijfers, dan stijgt vooral zon en wind. Het aandeel kernenergie komt maar niet boven de 5 % uit. Ook het aandeel kolen daalt.

wnisr20026china1
wnisr2026china2

Hetzelfde geldt voor India. Er zijn enkele kerncentrales gebouwd, vooral van Russische makelij. Dat zorgt voor een langzame groei van de nucleaire productie. Maar de werkelijke groei zit vooral in zonne-energie.

wnisr2026india

Dat kernenergie wereldwijd afbrokkelt heeft alles te maken met de prijsontwikkeling. In de afgelopen jaren is kernenergie steeds duurder geworden. Ook zon en wind werden duurder, maar het gat tussen hernieuwbare bronnen en kernenergie is steeds groter aan het worden.

wnisr26lazard

De volgende stap in de energietransitie is de koppeling van opslagsystemen aan hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Batterijen vormen daarin een belangrijke schakel. Kijken we naar de prijsontwikkeling, dan ziet dat er goed uit.

wnisr26batterie

Al met al is er in de verste verte geen sprake van een renaissance, maar van een verval. Terwijl zon, wind en batterijen als een speer groeien blijven er politici bestaan die ‘geloven’ in de droomwereld van kernenergie. Het spijtige is dat de belastingbetaler hiervoor opdraait.

Meer lezen:  World Nuclear Industry Status Report 2026

Dit artikel verscheen ook op wisenederland.nl

Meer over:

opinie, kernenergie

Praat mee

Onze spelregels.

Reacties (0)

Joop

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Je kunt je op elk moment uitschrijven. Bekijk of beheer hier alle nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Lees dan ons Privacy statement.

BNNVARA wij zijn voor