Nucleair verval zet door, WNISR rapport 2026 vandaag verschenen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • Bewaren

Gerard Brinkman Campaigner nuclear energy WISE Netherlands Persoon volgen

Vandaag verscheen het World Nuclear Industry Status Report 2026. Belangrijkste conclusie over kernenergie wereldwijd: weinig nieuws, het nucleaire verval zet door. Het aandeel nucleair in de globale electriciteitsvoorziening daalde gestaag verder tot onder de 9 %. Weliswaar steeg het aantal kerncentrales en ook de hoeveel stroom die deze opwekten. Maar de vraag naar elektriciteit groeide nog harder. En dus daalt het aandeel.

De ontwikkeling van kernenergie goed te zien in bijgaande twee grafieken. Het hoogtepunt van kernenergie ligt inmiddels al weer 30 jaar achter ons. In 1996 leverden kerncentrales meer dan 17 % van de mondiale stroomvoorziening.

Het aantal kerncentrales in aanbouw stijgt licht. Medio 2026 ging dat wereldwijd om 72 kerncentrales. Bij een gemiddelde bouwtijd van 10 a 15 jaar komen er dan jaarlijks 5 a 6 aan het grid. De elektriciteitsvraag groeit echter nog veel harder. Dus zal het aandeel kernenergie nog verder dalen.

Overigens is de helft van de nieuwbouw in China. Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Zo zou China volgebouwd worden met nieuwe kerncentrales. Kijk je goed naar de cijfers, dan stijgt vooral zon en wind. Het aandeel kernenergie komt maar niet boven de 5 % uit. Ook het aandeel kolen daalt.

Hetzelfde geldt voor India. Er zijn enkele kerncentrales gebouwd, vooral van Russische makelij. Dat zorgt voor een langzame groei van de nucleaire productie. Maar de werkelijke groei zit vooral in zonne-energie.

Dat kernenergie wereldwijd afbrokkelt heeft alles te maken met de prijsontwikkeling. In de afgelopen jaren is kernenergie steeds duurder geworden. Ook zon en wind werden duurder, maar het gat tussen hernieuwbare bronnen en kernenergie is steeds groter aan het worden.

De volgende stap in de energietransitie is de koppeling van opslagsystemen aan hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Batterijen vormen daarin een belangrijke schakel. Kijken we naar de prijsontwikkeling, dan ziet dat er goed uit.

Al met al is er in de verste verte geen sprake van een renaissance, maar van een verval. Terwijl zon, wind en batterijen als een speer groeien blijven er politici bestaan die ‘geloven’ in de droomwereld van kernenergie. Het spijtige is dat de belastingbetaler hiervoor opdraait.

Meer lezen: World Nuclear Industry Status Report 2026

Dit artikel verscheen ook op wisenederland.nl

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