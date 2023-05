Nuchtere nieuwsgierigheid, de beweging van mensen die alcohol mijden groeit

28 mei 2023 - 1:17

De schade die ik mezelf heb aangedaan met dat verslavend vergif, voor zelf medicatie of verwenning en alsof het niet zo'n vaartje zou gaan en morgen het opgelost zou zijn, is nog net niet zo groot als dat ik door die schade me er me niet bewust van ben. Zo lang zijn we er niet. Op een gegeven moment word je zuinig op de mogenlijkheid om iets ten volle te leren, weten, of ervaren. Ik ga ook niet vrijwillig mijn benen amputeren. Dit filmpje gaat meer over marketing van alcohol substituten voor consumenten. Dat mist of misbruikt het punt denk ik. Je kan wel druiven sap met pop drinken maar het hoeft niet op wijn proberen te lijken. Ik kijk ook geen Master Chef of Nederland bakt.