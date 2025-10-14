‘Nu Wilders politiek buitenspel is gezet, voelt het alsof er weer iets valt te kiezen’

Druktemaker Lisa Loeb vindt de verkiezingscampagne tot nu toe meevallen, vertelt ze bij De Nieuws BV. “Doordat Wilders politiek buitenspel gezet is, voelt het alsof er echt iets te kiezen valt bij de andere partijen. Ineens gaat het weer over wonen, zorg en bespreken ze hoe ze met elkaar verder zouden kunnen. Alsof ze eindelijk inzien dat het land al jaren in de fik staat en dat vingerwijzen de vlammen niet dooft.”