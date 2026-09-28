Nu Trump aan het verliezen is, keren tradwives zich steeds vaker af van hun conservatieve leefwijze Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 478 keer bekeken • Bewaren

De door sociale media aangewakkerde trend van #tradwives, waarin vrouwen terugvallen in traditionele rollenpatronen en zichzelf ondergeschikt maken aan mannen, is op haar retour. Dat bericht de New York Times en gaat onder anderen in op een voormalige tradwife influencer die opereert onder het pseudoniem Bernardine Bluntly. Ze verheerlijkte jarenlang haar bestaan dat gereduceerd was tot een huisvrouw die zorgt voor haar zes kinderen en dat het haar echtgenoot aan niets ontbreekt. In de video uit 2025 boven dit artikel bijvoorbeeld prijst ze het idee dat bepaalde taken alleen door mannen verricht kunnen worden. Terwijl ze met haar verhalen andere vrouwen overhaalde ook hun persoonlijkheid weg te werpen en te kiezen voor onderdanigheid, was haar privéleven aanzienlijk minder rooskleurig dan ze voorgaf. Ze werd mishandeld door haar dominante man.

Vorig jaar verliet Bluntly haar man en liet ze een straatverbod tegen hem opleggen. Een rechtbank in Missouri oordeelde dat ze haar beschuldigingen van huiselijk geweld had bewezen en verbood hem om binnen een straal van ongeveer 90 meter (300 voet) van haar te komen. (In een juridisch stuk ontkende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan "enige daad of patroon van huiselijk geweld".) Nadat de scheiding afgelopen voorjaar definitief was geworden, plaatste ze een video met de titel "Wat ik verkeerd zag aan de trad-beweging". Het markeerde het begin van een nieuw leven en een nieuwe baan voor haar: als voormalig 'tradwife'-influencer waarschuwt ze vrouwen nu voor wat zij omschrijft als een systeem van spirituele manipulatie en verborgen huiselijk geweld.

De tradwife trend is opgekweekt in oerconservatieve christelijke gemeenschappen, zoals door Hannah Neeleman, een tradwife met ruim 10 miljoen volgers op Instagram. Zij stond naar verluidt model voor hoofdpersoon van de roman Yesteryear, de bestseller van deze zomer waarin een tradwife plots in de 19e eeuw belandt en ontdekt dat de patriarchale traditie toch niet zo geweldig is als ze dacht. De tradwife-hype was ook een van de ideologische bewegingen die Trump aan het presidentschap hielp. Maar net als bij andere misleide groepen die naar Trump gelokt werden is er sprake van voortschrijdend inzciht.

Naarmate de steun voor president Trump afneemt, neemt ook de door gebruikers gegenereerde content van zijn beweging af. "Nu de MAGA-beweging scheurtjes vertoont en de 'tradwife'-trend op zijn retour is, zullen we zien dat vrouwen uit dit soort huwelijken stappen," zegt Tia Levings, auteur van de in 2024 verschenen memoires A Well-Trained Wife. Ze hield ooit een blog bij over het huishouden, maar identificeert zich nu als iemand die is ontsnapt aan een evangelische 'trad'-sekte.

De New York Times merkt op dat het nog niet zo eenvoudig is de beweging te verlaten. Zoals overigens wel vaker het geval is bij sektes. Een van de redenen is dat de tradwives geloofden dat het hun taak was kinderen te baren en meestal grote gezinnen hebben van vier kinderen of meer. Tegelijkertijd hebben ze hun eigen economische positie ernstig verwaarloosd, ze beschikken veelal niet over de ervaring of vaardigheden om een goede baan te vinden. De zeer religieuze vrouwen die eruit stappen noemen zichzelf 'survivors'.

Traditionele echtgenotes die proberen te vertrekken, "hebben niet alleen het gevoel dat ze hun echtgenoot teleurstellen", zei Bluntly, eraan toevoegend: "Het is erger dan dat. Ze zijn direct ongehoorzaam aan God." En de verwachting om zoveel mogelijk kinderen te krijgen, houdt hen fysiek in huis – en binnen de beweging. "Als je zwanger bent, is de kans kleiner dat je vertrekt of terugvecht", zei ze. "Je bent veel kwetsbaarder."

Dat de tradwives hun huishoudschort aan de wilgen hangen wil niet meteen zeggen dat ze zich tot het feminisme bekeren. De jarenlange indoctrinatie is niet zomaar uitgewist.

Ze is nog steeds bezig zich los te maken van een leven vol patriarchale invloeden en weet nog niet waar ze politiek gezien zal uitkomen. "Ik heb het gevoel dat veel van de ideeën waarvan ik dacht dat 'links' of 'feministen' ze aanhingen, niet klopten", zei ze. "Ze vallen systemen en werkwijzen aan, niet zomaar alle mannen." (...) Ze hoopt dat haar aanwezigheid op sociale media op den duur kan "helpen bij het creëren van bewustzijn en voorlichting over misbruik en dwang, met name binnen religieuze of traditionele kringen. (...) Ik heb gewoon een vreemd soort verlangen", zei ze, "om mijn leven betekenis te geven."