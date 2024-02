NU stoppen met fossiele energie? Dat kan helemaal niet

9 feb. 2024 - 21:32

@Jozias "XR eist ook dat Nederland volgend jaar netto co2 neutraal is. " Want mensen als jou komen niet in beweging. Iedereen weet dat middels dit soort (uitvergrote, want belangengroep) stellingnames men een richting probeert te forceren en te versnellen. Hetgeen ook bleek door het stoppen in DenHaag bij postitief resultaat en het hervatten nu dat lippendiensten bleken. Iedereen weet dat stoppen met Energie niet van vandaag op morgen kan en dat het nogal wat mitsen en maren kent. Ook bij XR en haar sympathisanten. Dat jij er een karikatuur van maakt is omdat jij de samenleving niet in die richting wil laten bewegen met een snelheid die niet de jouwe is. Dat terwijl je zelf wel al profiteert van de omslag en weet dat hij deze je geen windeieren legt wil je niet dat anderen ook in staat worden gesteld die omslag te maken en spring je op het sentiment dat maatregelen niet versneld moeten worden. Hoef je niet mee te betalen voor zaken waarvan jij al profiteert maar je geen zin in hebt om voor een ander voor mee te betalen.