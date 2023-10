Nu onomstotelijk bewezen: prins Bernhard was lid van de NSDAP

4 okt. 2023 - 8:15

Tsja, fraai is het niet maar het is moeilijk om vandaag de dag te (ver)oordelen over hoe het was in de jaren 30 in Duitsland als je toen bewust geen lid wilde zijn van de toen zeer invloedrijke NSDAP. Zelf ben ik geen monarchist en Bernhard was net als familie met wie hij trouwde bepaald geen heilige en hij heeft net als de Oranjes bedenkelijke keuzes gemaakt rond WW2. Maar het is wel erg lang geleden om daar nu over te dwepen, dat een monarchie niet meer van deze tijd is zou moeten gaan over hedendaagse vraagstukken.