Nu moslims kwetsen niet meer werkt kiest Wilders andere slachtoffers om te pesten: mensen met overgewicht

Geert Wilders heeft het probleem dat Nederlanders na ruim 20 jaar moslimsbashen er een beetje klaar mee lijken. Afgeven op de islam domineert niet meer het politieke debat en het treiteren van moslims trekt geen aandacht meer. De PVV-oprichter, die met zijn naderende pensioen in zicht wanhopig een poging doet na ruim een kwart eeuw in Den Haag eindelijk het regeringspluche te bereiken, heeft zijn haat tegen de islam en mensen met een dubbel paspoort zelfs even opgeborgen om mee te kunnen doen met Dilan Yesilgöz in een ultrarechtse coalitie.

De professionele pestkop kan zijn aard niet verbergen en heeft een ander kwetsbaar doelwit gevonden om te sarren en treiteren: mensen met overgewicht. Bij het debat van Vandaag Inside spotte Wilders met het fysieke voorkomen van Frans Timmermans, de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. De andere mannen van de talkshow, waaronder presentator Genee en natuurlijk beroepshork Johan Derksen, toonden zich ware meelopers. Derksen noemde de GroenLinks-PvdA leider een "volgevreten bierpens", om maar een van de walgelijke voorbeelden te geven.

Timmermans houdt zich groot, zoals het een leider betaamt, maar deskundigen weten hoe venijnig de pesterijen werken. Niet alleen op het mikpunt zelf maar ook op anderen. Het AD schrijft:

Door te lachen om het gewicht van Timmermans komen we geen steek verder in onze strijd tegen obesitas, zegt David van Bodegom, verouderingsexpert en hoogleraar vitaliteit bij kennisinstituut Leyden Academy en het LUMC in Leiden. ,,We bereiken er zelfs een tegenovergesteld effect mee. In het publiek lacht iedereen mee, maar mensen met overgewicht thuis kunnen ongelukkig worden door zo’n opmerking. Ze krijgen stress en komen vervolgens nog meer aan.” (…) Wie zelf ook met fatshaming te maken krijgt, is de bekende advocaat Richard Korver. In de rechtbank vragen mensen weleens aan hem of hij die Mars-reep niet beter kan laten liggen. Dat deze vorm van pesten ook in de politiek gebeurt, noemt hij ‘het grootste teken van zwakte’. ,,Timmermans is niet mijn politieke kleur, maar ik vind het bizar dat deze kandidaat-premiers zich tot dit niveau verlagen. Ik hou mijn hart vast voor wat er de komende jaren komen gaat. Dit zijn dan volwassen mensen die menen een rolmodel te zijn. Heel droevig.”

Opvallend was dat Dilan Yesilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) niet ingrepen toen de deelnemers van Vandaag Inside zich schuldig maakten aan het grensoverschrijdend gedrag. Een dag later verklaarde de VVD-lijsttrekker, die er prat op gaat hard op te treden tegen asociaal gedrag: ,,Ik weet niet of ik hem hiermee zou hebben geholpen. Het was beter geweest als de opmerking niet was gemaakt”. Waarmee ze terugvalt op het door zogeheten bystanders - mensen die passief toekijken bij misstanden - meestal gebruikte excuus dat ze niets deden om het slachtoffer "juist te sparen". Wat voor betrokkenen vaak voelt als een extra trap na.

Timmermans vertelde bij Op1 in bedekte termen hoe hij de laaghartige aanval ervaart:

Als presentator Tijs van den Brink hem vraagt hoe hij er nu naar kijkt, antwoordt Timmermans: ,,Ik worstel mijn hele leven af en aan al met overgewicht, dus ik ben wel wat gewend. Wij die overgewicht hebben weten dat je altijd ontspannen en met een lach moet reageren. Dat is de enige manier waarop je op pestkoppen kunt reageren, want anders geef je ze hun zin.” Dat de opmerking van Wilders kwam, verbaasde hem niet, zegt Timmermans ook: „Hij heeft van pesten een businessmodel gemaakt. Wie verzint er nou een woord als ‘kopvoddentax’? Dan ben je een ultieme pestkop. Dat wisten we al.” Op de vraag of hij ervan wakker ligt, zegt Timmermans ,,nee, nee”; hij is wel wat gewend. Op de vraag of een geintje moet kunnen, is hij duidelijk: „Een geintje is wat anders. Dit was geen geintje.”