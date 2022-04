Nu met beeld: jurylid Masked Singer loopt weg na onthulling omstreden Rudy Giuliani

In februari van dit jaar werd al bekend dat tijdens een aflevering van het Amerikaanse tv-programma The Masked Singer, enkele juryleden waren weggelopen toen bleek dat Rudy Giuliani in het pak zat. Woensdagavond was de uitzending te zien, met daarin ook het beeld van een zichtbaar ontevreden Ken Jeong die voor hij wegloopt nog "I'm done" zegt.

Het nieuws over Giuliani in the Masked Singer kwam in februari naar buiten via een essay in The Hollywood Reporter. Journalist David Fienberg noemde het "een nieuwe dieptepunt voor het witwassen van imago's op tv". De kritiek bestaat eruit dat oud-burgemeester van New York en Trump-adviseur Giuliani een podium kreeg om lollig te doen, terwijl hij medeverantwoordelijk is voor de aanslag op de Amerikaanse democratie door een sturende rol te spelen bij de aanval op het Capitool, en door hardnekkig te blijven beweren dat er fraude is gepleegd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.