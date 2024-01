Nu kan Aboutaleb het land redden door eindelijk zijn eigen kabinet te formeren

Een extraparlementair kabinet overweeg je als de vorming van een coalitie niet of nauwelijks van de grond te krijgen valt. Eerste voorwaarde is dat alle politieke leiders in de Kamer blijven. Daarna wordt een door de wol geverfd bestuurder van buiten Den Haag aangezocht om een kabinet te formeren rond een duidelijk programma waarin de hete hangijzers in de politiek worden aangezocht. De bestuurder – in dit geval dus Ahmed Aboutaleb – zoekt andere door de wol geverfde bestuurders en vakdeskundigen van buiten Den Haag aan om tot zijn kabinet toe te treden. Gaandeweg krijgt het programma duidelijke contouren. Tweede man in het kabinet zou kunnen zijn Jan van Zanen, de VVD-burgemeester van Den Haag. Uiteindelijk presenteert zich een regeringsploeg die bestaat uit zeer deskundige ministers met een bepaalde politieke affiliatie maar geen betrokkenheid tot het reilen en zeilen in Den Haag. Elke minister zit er net als de premier op persoonlijke titel. Toch: als bijvoorbeeld Renske Leijten sociale zaken krijgt, weten we dat er iemand op die post komt met een rood SP-hart. En dat een geheide liberaal op Economische Zaken zit, als de formateur Ali Niknam weet binnen te hengelen. En zou Arnoud Boot geen prima minister van Financiën zijn? Of Rosanne Hertzberger van Volksgezondheid? Of Peter Boelhouwer op Volkshuisvesting?