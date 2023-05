Nu het te laat is draaien de klimaatontkenners plots bij • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

De klimaatontkenners verleggen hun strategie. Nu het niet meer geloofwaardig is om te ontkennen dat er sprake is van klimaatverandering en dat die ramp door de fossiele industrie wordt veroorzaakt, richten ze zich op het aanvallen van de oplossingen. Daar wordt dezelfde beproefde tactiek gevoerd: het zaaien van twijfel. Er volgt een bekend rijtje 'kritiek': de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan zouden niet werken, te weinig opleveren en het is beter te wachten op technologische oplossing, Ongeveer dezelfde argumenten die tegenstanders van het oplossen van bijvoorbeeld de stikstofcrisis hanteren. Steeds is het doel vertraging.

In het geval van het klimaat zijn de ontkenners zo succesvol geweest in het zaaien van twijfel en traineren van maatregelen dat de gevolgen inmiddels onmiskenbaar te merken zijn.

De Volkskrant, die er in het verleden prat op ging dat er in de kolommen ruim baan werd gemaakt voor klimaatontkenning, schrijft nu:

‘Klimaatscepsis is in vrij korte tijd een marginaal verschijnsel geworden, een fringe-ding’, signaleert ook sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens (Universiteit van Amsterdam), die onderzoek doet naar het afwijzen van wetenschap. Ergens rond 2016 kwam de omslag, schrijft het SCP. Niet vreemd, vindt Rutjens: ‘Deels heeft dit te maken met psychologische afstand. Klimaatverandering ging voorheen zo langzaam dat je het niet echt merkte.’

De daadwerkelijke gevolgen van klimaatverandering zijn nu zo merkbaar dat keihard ontkennen niet aantrekkelijk meer is om maatregelen tegen te gaan. Jaar op jaar worden er recordtemperaturen gemeten en het is duidelijk dat die niet uitzonderlijk zullen blijven maar integendeel het nieuwe normaal worden. Voeg daarbij dat de klimaatverandering zich door elkaar versterkende effecten nog sneller en heviger optreedt dan verwacht.

‘In principe is het goed nieuws dat veel sceptici zijn bijgedraaid. Maar wat eronder ligt is minder goed nieuws: dat de opwarming zo duidelijk is dat ze niet meer te ontkennen valt’, zegt De Coninck. Een gevolg is dat de technologische oplossingen die de sceptici zo bejubelen, de uitstoot misschien niet snel genoeg meer terug kunnen krijgen om de opwarming nog enigszins in bedwang te houden. ‘Ze zijn eindelijk bij’, zegt De Coninck. ‘Maar de karavaan is alweer twee stations verder.’

Ondertussen dient zich een nieuw probleem aan. De oceanen zijn inmiddels onverwacht veel warmer dan normaal, schrijft De Standaard. Gemiddeld was de temperatuur de afgelopen weken 21 graden. Onderzoekers maken zich grote zorgen over de gevolgen. Niet alleen voor het klimaat maar ook voor de gevolgen voor flora en fauna. Koralen en sponzen overleven mogelijk niet.

‘Niemand zag dit aankomen,’ zegt Jan Vanaverbeke, oceaan­onderzoeker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur­wetenschappen in Brussel. ‘Je weet dat de opwarming bezig is maar dergelijke waarden boven het gemiddelde zijn wel héél straf. Het wordt allemaal ook erg onvoorspelbaar. Een weerkundige zei dat de statistieken “kapot” zijn. Ik zie maar één verklaring: klimaatverandering.’

De warmte in de oceanen is energie die is opgeslagen in het zeewater. Niemand weet wat er gebeurt als die weer vrijkomt. Een voor de hand liggend gevolg is dat het weer extremer gaat worden.