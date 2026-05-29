Nu democratie terug is gekeerd in Hongarije, mag Pride weer gehouden worden

Nu Victor Orbán, de politieke en persoonlijke vriend van Geert Wilders, is weggestemd, kan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest volgende maand weer een Pride-parade gehouden worden. Vorig jaar werd die onder het bewind van de uiterst rechtse Orbán nog verboden, een ongehoorde actie in een EU-lidstaat.

Sinds Péter Magyar vorige maand met een overweldigende meerderheid tot premier werd gekozen, wat leidde tot feestelijkheden in het hele land toen de Hongaren het einde van Orbáns 16-jarige regeerperiode vierden, heeft de nieuwe leider herhaaldelijk zijn steun uitgesproken voor gelijkheid en vrijheid van vergadering. Hij heeft echter geen woord gerept over Pride-evenementen, noch heeft zijn recent gevormde regering stappen ondernomen om Orbáns wetgeving, die dergelijke evenementen in het land verbiedt, terug te draaien. Dit roept vragen op over het lot van de evenementen van dit jaar. De organisatoren van Budapest Pride hebben de politie deze week op de hoogte gesteld van hun voornemen om de 31e editie van de mars op 27 juni te houden. Ze gaven aan er weinig twijfel over te hebben dat het evenement zou doorgaan, met name nadat het hoogste gerechtshof van de EU had geoordeeld dat Orbáns anti-LGBTQ+-wet uit 2021 – die vorig jaar werd aangepast om als basis te dienen voor een Pride-verbod – discriminerend, stigmatiserend en in strijd met de EU-regels was.

De politie heeft het houden van de Pride inmiddels goedgekeurd. Er zijn volgens de autoriteiten geen redenen om de feestelijke mars niet toe te staan. UIt een verklaring valt op te maken dat de politie tegendemonstraties van homohaters op afstand zal houden.

Overigens trokken er vorig jaar vanuit heel Europa 200.000 mensen naar Boedapest die het verbod negeerden. “We verwelkomen iedereen van harte in juni die heeft deelgenomen aan de demonstratie van vorig jaar, evenals degenen die blijven geloven in gelijke rechten en een democratisch Hongarije en degenen die de overgang naar democratie opnieuw willen vieren," aldus de organisatie in een verklaring. Orbán dreigde vorig jaar deelnemers te vervolgen maar dat gebeurde niet. Wel werd de progressieve burgemeester van Boedapest voor de rechter gesleept. Hij had de Pride gekwalificeerd als cultureel evenement om het verbod te omzeilen.