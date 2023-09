‘Nu de boeren de macht dreigen te grijpen, bezwijkt de Partij voor de Dieren onder interne druk’

Marcel van Roosmalen analyseert het conflict bij de Partij voor de Dieren. “De ruzie heeft consequenties voor alle dieren. In deze moeilijke tijd waarin de boeren, ondanks alles de aartsvijand van veel dieren, de macht lijken te grijpen, bezwijkt de Partij voor de Dieren onder interne druk”, constateert de Druktemaker bij De Nieuws BV. “De dierenliefde is groot en wordt intens gevoeld, maar uiteindelijk winnen afgunst, ijdelheid, baantjesjagerij en profileringsdrang het in die hoofden van echte problemen. Typisch mensengedrag. Er bestaan nog steeds varkensfabrieken, de plofkip is nog niet uitgeroeid, dierenartsen vragen mensentarieven, er wordt nog volop gefokt in de honden- en paardenwereld. Waarom is paardrijden nog niet verboden? Waarom zit Anky van Grunsven nog niet in de gevangenis? Waarom mag Martin Gaus nog steeds met honden praten? Omdat dieren de verkeerde vrienden kiezen. Ze hebben niets aan de Partij voor de Dieren.’