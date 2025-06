NSC’ers roddelen over Van Vroonhoven, conservatief Boomsma wil macht overnemen

“In de fractie van NSC werd Van Vroonhovens optreden van vorige week woensdag, over de val van het kabinet, gezien als pijnlijk. Ze leek te denken dat de huurbevriezing nog steeds doorging, al had demissionair minister van Wonen Mona Keijzer (BBB) al laten weten dat dat niet zo was. Ze werd in het debat ook uitgelachen toen ze een opmerking van CDA-leider Henri Bontenbal niet begreep. Het was niet voor het eerst dat NSC’ers achter haar rug om praatten over haar onhandige en misschien wel vooral onzekere optredens. Het werd haar kwalijk genomen dat ze de dag na Omtzigts vertrek in een tv-programma niet wilde uitsluiten dat NSC zou kunnen fuseren met het CDA. Dat werd gezien als een grote blunder. Diederik Boomsma zei de volgende dag: „Ik sluit dat wél uit.””