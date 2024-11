NSC zet na vertrek Idsinga weer een multimiljonair op kabinetspost voor belastingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 311 keer bekeken • bewaren

Nieuw Sociaal Contract (NSC) bombardeert de rijkste man in de Tweede Kamer tot staatssecretaris van Financiën. De multimiljonair Tjebbe van Oostenbruggen (45) is al Kamerlid voor de partij en geldt als een van de financieel specialisten van de fractie. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor de Belastingen, waaronder de omstreden verhoging van de btw. Van Oostenbrugge heeft tientallen miljoenen verdiend aan flaxwerkers.

De NSC’er geldt als één van de discipelen van Omtzigt, in een interview met deze site kon hij nog precies zeggen welk moment hij besloot de politiek in te gaan. ,,Op maandag 21 augustus 2023 was ik op weg naar een zakelijke bespreking en werd ik in de auto twee keer gebeld met de boodschap: ‘Hey, heb je het al gehoord? Pieter begint zijn eigen partij!’ En zij waren niet de enigen, want daarna zeiden nóg drie mensen dat ze die nieuwe partij van Pieter wel wat voor me vonden. Als je dat in een periode van vijf, zes uur meemaakt, dan kom je thuis en zeg je: misschien ga ik de politiek wel in. Dus heb ik een brief geschreven, en ineens stond ik op plek vijftien op de lijst.”

Van Oostenbruggen is de opvolger van een andere NSC-multimiljonair. Folkert Idsinga vertrok als staatssecretaris nadat RTL Nieuws onthulde dat hij niet wilde prijsgeven in welke bedrijven hij allemaal belangen heeft. Later bleek dat hij onder meer financiële belangen heeft in Netflix, een van de multinationals die wereldwijd belasting ontwijkt, met hulp van Nederland.

Van Oostenbruggen heeft zijn aandelen net als Idsinga ondergebracht bij derden.



Dat zijn partij hem juist naar voren schuift als vervanger voor Idsinga, is ook vanuit politiek oogpunt te begrijpen. De komende twee maanden moet het kabinet alle zeilen bijzetten om de verhoging van de btw door het parlement te loodsen. In de Eerste Kamer is daarvoor geen meerderheid, dus dat wordt nog spannend. Van Oostenbruggen was er echter bij toen die deal werd gemaakt en kan dus het best zijn eigen keuzes verdedigen.