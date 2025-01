NSC voorstel collectief instemmingsrecht pensioenen komt als mosterd na de maaltijd Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 517 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

NSC heeft haar visiedocument Werken aan een Toekomstbestendig Pensioen gepubliceerd.

Goede voorstellen waarin fouten in de van kracht zijnde nieuwe pensioenwet worden gecorrigeerd en de wet duidelijk kan worden verbeterd. Alleen, deze voorstellen zullen naar verwachting te laat komen. Het proces van invaren van alle grote pensioenfondsen is in volle gang en om zo’n proces halverwege aan te passen zal op veel weerstand van pensioenfondsen en politieke partijen die vóór de wet hebben gestemd, stuiten.

Pieter Omtzigt heeft in de allerlaatste fase van de onderhandelingen over het Hoofdlijnenakkoord een strategische fout gemaakt. Hij heeft ermee ingestemd de pensioenkwestie tot een zogenaamde vrije kwestie te maken. Waarover partijen zelf, indien gewenst nog voorstellen over konden indienen als het kabinet er eenmaal zou zijn.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft als uitgesproken vóórstander van de nieuwe pensioenwet in het Hoofdlijnenakkoord het onderhandelingsspel goed gespeeld. Qua timing en inhoud. Omtzigt had nooit zijn verzet als felste criticaster over het nieuwste pensioenstelsel onder druk moeten prijsgeven. Die macht had hij toen nog wel. Nu niet meer, als gedecimeerde partij in de recente peilingen.

In het komende pensioendebat zal blijken of de in de kern goede verbetervoorstellen voor de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer haalbaar zijn. Ook de Eerste Kamer moet er dan nog over oordelen. Ondertussen dendert bij de pensioenfondsen de trein van het invaren gewoon door.