NSC vindt vrije pers maar lastig en zet bewaker voor fractiekamer

Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt weert de pers. Dat bleek dinsdag in het Kamergebouw, zo meldt EenVandaag . Voor de fractiekamer stond zelfs een beveiliger met “de duidelijke opdracht om journalisten te weren”. De Parlementaire Persvereniging (PPV) heeft vragen aan de organisatie van de Tweede Kamer gesteld over het inzetten van de bewaking.

Volgens NSC was de maatregel genomen vanwege een fractievergadering en zou Omtzigt hebben gevreesd voor een oploop van journalisten. Die was er niet. PPV-voorzitter Avinash Bhikhie spreekt van een zorgelijke ontwikkeling: “Het is een goede traditie dat de gangen van het Kamergebouw toegankelijk zijn voor vrije persgaring."

Nadat Pieter Omtzigt wegliep uit het informatieproces, was hij een week lang niet in het Tweede Kamergebouw te vinden omdat hij volgens zijn partij “moe” thuiszat. Maandag meldde hij zich weer. Op vragen van journalisten of Omtzigt het intensieve formatieproces wel aankan, antwoordde hij dat hij ‘topfit’ is. Maar, zo vulde hij aan: “Ik vind het prettig dat het krokusreces eraan komt.”