NSC verraadt slachtoffers toeslagenschandaal

Donderdagavond opende Nieuwsuur een nieuw hoofdstuk in het toeslagenschandaal. De Belastingdienst is begonnen een groot aantal van hen vijfduizend euro aan te bieden als ze elke procedure staken. Zo hopen de ambtenaren schot te krijgen in het vastgelopen compensatieproces.

Zelf spreekt de dienst van een onorthodoxe aanpak, zo blijkt uit de reportage die Nieuwsuur eraan wijdde. De termen "schaamteloos" en "gewetenloos" zijn meer van toepassing. De moloch van de staat biedt een fooi aan in de hoop dat slachtoffers de afgelopen tien jaar zo murw zijn gemaakt dat ze de strijd voor persoonlijkee gerechtigheid staken. Nieuwsuur liet een tweetal slachtoffers aan het woord dat bijzonder verontwaardigd was al had een van hen besloten toch genoegen te nemen met dit aanbod. Niet omdat hier sprake was van rechtvaardigheid maar omdat ze deze voor haar slopende affaire eindelijk achter zich wilde laten.