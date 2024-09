NSC verpietert: nog maar 3 zetels in peiling, achterban wil Omtzigt dumpen als leider

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november was NSC nog goed voor 20 zetels. Inmiddels wil een meerderheid van de kiezers die vorig jaar op NSC stemden, dat Omtzigt vertrekt als partijleider, blijkt uit onderzoek van het Opiniepanel:

“Het vertrouwen in Pieter Omtzigt is sinds de verkiezingen hard gekelderd. In december 2023, vlak na de Tweede Kamerverkiezingen, had 94 procent van de mensen die op NSC hadden gestemd, nog vertrouwen in Omtzigt als partijleider. Inmiddels is nog maar 45 procent van die NSC-kiezers positief, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel.”